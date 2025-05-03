Два сельхозпредприятия подверглись атаке ВСУ в Белгородской области

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках на регион с украинской стороны.

"Сегодня ночью в селе Богун-Городок (Борисовский район - ИФ) два дрона-камикадзе нанесли удары по производственному зданию сельскохозяйственного предприятия - частично разрушена кровля", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Также утром при атаке дрона в посёлке Уразово Валуйского округа повреждение получило здание сельхозпредприятия.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дроны нанесли удары по четырем автомобилям, вследствие чего две машины сгорели, у двух транспортных средств повреждены кузова.