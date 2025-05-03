Путин и Мирзиёев обсудили вопросы сотрудничества между РФ и Узбекистаном

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая практические шаги по углублению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Отмечено, в частности, результативное проведение совместно с российской стороной в Ташкенте 28-30 апреля пятой Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия", - говорится в сообщении.

В контексте предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - подчеркнуто особое значение этой даты для народов двух стран. Как отмечается, "Шавкат Мирзиёев подтвердил свое участие в юбилейных мероприятиях в Москве".