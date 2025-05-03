В Ростовской области погибли три человека из-за наезда на них грузовика

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Авария с участием грузового автомобиля произошла на федеральной трассе М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области, есть погибшие и пострадавшие среди дорожных рабочих, сообщила в субботу пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"Водитель автомобиля "Камаз", двигавшийся из Краснодара, по предварительной информации, потерял контроль над управлением транспортного средства. (...) В результате ДТП погибли двое рабочих, выполнявших покрасочные работы, и водитель автомобиля "Газель". Еще один рабочий пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после потери управления "Камаз" допустил движение по обочине с последующим наездом на легковой прицеп, в котором находились светящиеся дорожные знаки, затем на автомобиль прикрытия "Газель" и на рабочих, которые красили ливневые водоотводящие бетонные конструкции.

Ранее о данном ДТП, повлекшим гибель трех человек сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах Ростовской области.