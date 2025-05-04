Поиск

Путин заявил, что при объявлении СВО рассчитывал на поддержку общества

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что при объявлении СВО надеялся на поддержку россиян, но осознавал риски, что реакция может быть и другой.

В РоссииПутин сказал, что начинать СВО в 2014 году было рано из-за неготовности армии и экономикиПутин сказал, что начинать СВО в 2014 году было рано из-за неготовности армии и экономикиЧитать подробнее

"Я надеялся именно на это. Конечно, опасность другого развития событий и другого состояния общества была. В этом смысле риск, конечно, был большой ", - сказал Путин в документальном фильме "России-1" (ВГТРК) "Москва. Кремль. Путин. 25 лет".

"Я надеялся на то, что реакция общества будет именно такой", - отметил он.

Так Путин ответил на вопрос соавтора фильма Павла Зарубина о том, осознавал ли он, что в обществе поднимутся глубинные силы и желание идти на СВО.

"Когда рядовой гражданин, простой человек начинает осознавать, что он есть в государстве, что от него зависит сегодняшний и завтрашний день, его дети, его семья, его родина и страна, он понимает, что глубинное государство - это он. Он последний рубеж, последняя инстанция", - сказал Путин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что всегда думает о преемнике, но в конечном счете выбор за россиянами

Путин заявил, что всегда думает о преемнике, но в конечном счете выбор за россиянами

Путин отметил, что нынешние отношения РФ и Китая укрепляют стабильность в мире

Президент РФ считает неизбежным примирение в будущем с народом Украины

АЗС загорелась после удара дрона в Курской области

Военная операция на Украине

Путин сказал, что начинать СВО в 2014 году было рано из-за неготовности армии и экономики

Путин сказал, что начинать СВО в 2014 году было рано из-за неготовности армии и экономики

Путин заявил о правильности решения поддержать крымчан в 2014 году

Военная операция на Украине

Военные РФ нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины

Тела троих погибших достали из завала грунта в Геленджике

Военная операция на Украине

Путин заявил, что необходимости применять ядерное оружие за время СВО не было

Путин заявил, что необходимости применять ядерное оружие за время СВО не было

Си Цзиньпин 7-10 мая посетит РФ и примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы

Си Цзиньпин 7-10 мая посетит РФ и примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6314 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов204 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });