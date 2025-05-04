Путин заявил, что при объявлении СВО рассчитывал на поддержку общества

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что при объявлении СВО надеялся на поддержку россиян, но осознавал риски, что реакция может быть и другой.

"Я надеялся именно на это. Конечно, опасность другого развития событий и другого состояния общества была. В этом смысле риск, конечно, был большой ", - сказал Путин в документальном фильме "России-1" (ВГТРК) "Москва. Кремль. Путин. 25 лет".

"Я надеялся на то, что реакция общества будет именно такой", - отметил он.

Так Путин ответил на вопрос соавтора фильма Павла Зарубина о том, осознавал ли он, что в обществе поднимутся глубинные силы и желание идти на СВО.

"Когда рядовой гражданин, простой человек начинает осознавать, что он есть в государстве, что от него зависит сегодняшний и завтрашний день, его дети, его семья, его родина и страна, он понимает, что глубинное государство - это он. Он последний рубеж, последняя инстанция", - сказал Путин.