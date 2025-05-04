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МВД предупредило об обращениях мошенников под видом военной прокуратуры

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В МВД России предупредили, что в последнее время мошенники стали чаще связываться с россиянами от лица военной прокуратуры.

Представляющиеся сотрудниками военной прокуратуры аферисты запугивают граждан тем, что мошенники получили доступ к их банковским счетам. Чтобы избежать перевода на Украину средств с банковских счетов, злоумышленники предлагают снять их и передать курьеру, чтобы последний поместил их для сохранности в специально открытую банковскую ячейку.

В сообщении Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ напомнили, что военная прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах.

"Сотрудники военной прокуратуры никогда не будут звонить гражданам по вышеуказанным фактам и тем более требовать передать свои денежные средства курьеру", - отметили в управлении.

В случае поступления подобного звонка в МВД рекомендовали не поддаваться на провокации, положить трубку и не передавать никому деньги и ценности.

МВД
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