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Аэропорт столицы Карелии возобновил работу после отмены ограничений

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения в аэропорту Петрозаводска (Карелия) сняты, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в воскресенье.

"В аэропорту Петрозаводск в 17:35 по Москве сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились с 15:49 по Москве для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал он в телеграм-канале.

Аэропорт возобновил работу.

Петрозаводск Карелия Росавиация
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