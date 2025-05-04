Лавров обозначил готовность РФ содействовать урегулированию напряженности между Дели и Исламабадом

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - По инициативе пакистанской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхак Даром.

"В ходе беседы стороны обсудили различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия. Особое внимание было уделено значительному росту напряжённости между Нью-Дели и Исламабадом", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, распространенном в воскресенье.

"С российской стороны была подчёркнута готовность содействовать политическому урегулированию ситуации, возникшей в результате теракта 22 апреля в районе г.Пахалгама, при наличии обоюдного желания Исламабада и Нью-Дели", - отмечается в сообщении.

22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии произошла террористическая атака в месте большого скопления туристов. Группа боевиков открыла огонь по людям. В результате нападения погибли 26 человек. Индийские СМИ возложили вину за нападение на Пакистан.

Издание The Indian Express со ссылкой на источники писало, что за атакой стояли семь нападавших. Hindustan Times отмечала, что среди них три пакистанца и двое выходцев из Джамму и Кашмира, которые в 2018 году уехали в Пакистан. Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в атаке.