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Температуры ниже нормы в ближайшие 10 дней прогнозируются в регионах европейской части России

В регионах юга западной Сибири температура поднимется до 30 градусов из-за воздуха из Центральной Азии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В центре и на юге европейской части России в период с 5 по 15 мая прогнозируется температура ниже нормы на 2-5 градусов, теплее обычного будет в регионах юга западной Сибири, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В целом на европейской части страны прогнозируются температуры ниже нормы, особенно в центре - если усреднить, то в ближайшие 10 дней температура на 4-5 градусов ниже нормы. С 5 по 15 мая прогноз средней декадной температуры такой: в центре европейской России, во всем Центральном федеральном округе температура на 4-5 градусов ниже нормы. На юге европейской части России примерно на 2-3 градуса температура ниже нормы", - сказал Вильфанд.

При этом он отметил, что на юге европейской части РФ из-за того, что отклонения от нормы небольшие, а нормы высокие, прогнозируется температура - плюс 20-25 градусов: на севере Южного федерального округа плюс 18 - плюс 23, на юге - плюс 20 - плюс 25.

Напротив, температура выше нормы прогнозируется в регионах Сибири.

"Очень теплая погода прогнозируется во второй половине недели в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и, особенно, в Алтайском крае. Температуры будут достигать плюс 25 - плюс 29 градусов, а в Алтайском крае даже плюс 30 - плюс 32 градуса", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что такое повышение температуры "связано с выносом горячих воздушных масс из Центральной Азии - из Туркмении и Узбекистана".

Также средняя температура выше нормы в период с 5 по 15 мая прогнозируется на юге Красноярского края, в Иркутской области и Забайкальском крае, но там температуры будут выше примерно на 2 градуса.

В остальных регионах температурный фон будет около нормы.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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