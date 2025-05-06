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В РФ 26 вузов получат гранты для запуска программ углубленного IT-образования

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Отобраны 26 вузов, которые получат гранты на запуск с этого года программ углубленного образования в сфере информационных технологий, сообщает пресс-служба Минцифры.

"Минцифры совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ подвело итоги конкурсного отбора вузов для получения грантов на запуск углубленного ИТ-образования", - говорится в сообщении на сайте Минцифры.

Заявки на участие в конкурсном отборе подали 50 вузов, и по итогам отбора определены 26 победителей из 13 регионов РФ, среди которых ИТМО, университет Иннополис, Физтех, СПбГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана, Нижегородский госуниверситет им.Лобачевского, Саратовский государственный технический университет им. Гагарина, МИФИ, МАИ, МИРЭА, Санкт-Петербургский политех Петра Великого, Иркутский госуниверситет, Южно-Уральский госуниверситет, Петрозаводский госуниверситет.

"Главным условием для вузов стало сотрудничество с компаниями для обучения студентов и привлечение софинансирования в размере не менее 30% от суммы грантов", - говорится в сообщении. В числе партнёров вузов, по информации Минцифры такие компании, как "Яндекс", "1С", "Астра", "Газпромбанк", "Сбер", "Авито", "Камаз", "Ростелеком" и др.

По данным министерства, новый проект нацелен на запуск в вузах флагманских программ высшего образования, которые обеспечат рынок труда высококвалифицированными ИТ-специалистами.

"Обучение начнётся уже в этом году и будет включать обязательные практики, стажировки и работу над реальными ИТ-кейсами. Студенты смогут получить опыт работы с актуальными бизнес-задачами и начать строить свою карьеру с первых шагов обучения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до конца 2030 года в рамках нацпроекта "Экономика данных" планируется подготовить не менее 3,5 тыс. продвинутых ИТ-разработчиков.

Минцифры РФ
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