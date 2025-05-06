Саммит Россия-ЛАГ запланирован на осень

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Россия с партнерами из Лиги арабских государств готовится провести ориентировочно осенью саммит РФ-ЛАГ, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Мы вместе с нашими арабскими друзьями готовимся в конце текущего года, скорее всего осенью, провести саммит Россия - Лига арабских государств", - сказал он журналистам во вторник.

Ранее в апреле президент РФ Владимир Путин сказал о саммите в ходе переговоров с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом.

"По линии министерства иностранных дел информация проходила, наверняка: мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают", - сказал Путин тогда.