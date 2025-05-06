Путин поговорил по телефону с Нетаньяху

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры обсудили "различные аспекты ситуации в ближневосточном регионе и актуальные вопросы двусторонних отношений".

Путин и Нетаньяху "обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы", сообщили в Кремле. Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам.

"Отмечена решимость двух стран отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра ее итогов и фальсификации истории. Подчеркнут решающий вклад Красной армии и всего советского народа в разгром нацизма. Память о героях войны, тех, кто отдал жизни ради Победы, свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 мая также является государственным праздником", - говорится в сообщении.