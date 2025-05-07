Матвиенко заявила, что РФ обладает ресурсами для обеспечения безопасности парада в Москве

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Россия имеет все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности гостей парада Победы в Москве 9 мая и предотвращения провокаций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Те, кто принял приглашение, - опытные, состоявшиеся, умные политики, способные адекватно оценивать реальность и понимающие, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами с запасом, чтобы гарантировать безопасность на параде и предотвратить любые провокации", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям", опубликованном на сайте издания.

Так она ответила на вопрос о словах президента Украины Владимира Зеленского о предстоящем параде Победы в Москве и гостях этого мероприятия. В частности, ранее он заявил, что в России "переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают". Кроме того, как писали СМИ, Зеленский заявлял, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на 9 мая.

По мнению Матвиенко, это недопустимые и преступные высказывания, которые "не должны остаться без внимания и политического осуждения в цивилизованном обществе".

"Но могу вас заверить: подобные угрозы точно не влияют на решение зарубежных гостей, которые планируют посетить Москву", - сказала спикер Совета Федерации.