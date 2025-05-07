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Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Пхукет, вернулся в аэропорт

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Рейс SU284 Москва - Пхукет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт для замены экипажа и дозаправки, сообщили в пресс-службе компании.

"По рейсу SU284 Москва - Пхукет принято решение о возврате в аэропорт вылета для замены экипажа и проведения дозаправки с целью дальнейшего выполнения полета в пункт назначения по альтернативному маршруту в обход Пакистана", - сообщили в телеграм-канале пресс-службы.

Самолет, согласно предварительной информации, вылетит в среду в 05:00 мск. Ранее авиакомпания сообщила, что рейсы, выполняемые из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы и Сейшелы, будут осуществляться в обход закрытой зоны в связи с закрытием воздушного пространства Пакистана.

Аэрофлот Пхукет Пакистан Индия
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