Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду не демонстрирует ярко выраженной динамики, отыгрывая как возросшую неопределенность относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, с одной стороны, так и наметившееся улучшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, с другой стороны.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2820,95 пункта (+0,03%); цены "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,3%.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Т-Технологий" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Полюса" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%, "префы" выросли в цене также на 0,2%), "Русала" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Подешевели акции МКПАО "ВК" (-1,1%), АФК "Система" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф добивается хороших результатов при контактах с российским руководством. "Он добивается многого. Так, Россия хотела забрать себе всю Украину. Но она не стала делать это", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о результатах поездок Уиткоффа в Москву. "Если бы не мы, то сейчас была бы битва за всю Украину", - добавил американский лидер.

В свою очередь, помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин обсуждал со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом условия достижения мира на Украине, американская сторона имеет представление о позиции РФ на этот счет. "Мы обсуждаем (условия достижения мира) и в ходе контактов, которые ведутся на различных закрытых уровнях. Естественно, тема, которую наш президент обозначил в июле прошлого года, подробно обсуждалась в ходе четырех бесед со спецпредставителем президента США Уиткоффом", - сказал Ушаков журналистам.

"Американские коллеги прекрасно знают нашу позицию и представляют, каким образом, если следовать реализации нашей позиции, можно прийти к долгосрочному мирному урегулированию", - отметил он. Ушаков также сообщил, что Россия и США "активно обсуждают территориальные вопросы".

"Американцы знают о том, что мы предложили и объявили трехдневное перемирие в связи с празднованием Дня Победы. Многие отметили, что вчера президент Трамп позитивно оценил этот шаг российского руководства", - подчеркнул Ушаков.

Американские фондовые индексы во вторник снизились по итогам второй сессии подряд, инвесторы оценивали статистику и корпоративные отчетности. При этом неопределенность в переговорах США с другими странами относительно импортных пошлин продолжает оказывать негативное влияние на настроения инвесторов, так же как и растущие опасения, что торговая напряженность окажет отрицательное воздействие на доходы американских компаний, отмечают эксперты.

Поздно вечером в понедельник президент США Трамп заявил, что может в течение ближайших недель объявить о пошлинах в фармацевтической отрасли. Это вызвало падение котировок акций производителей лекарств.

Дефицит внешнеторгового баланса США в марте подскочил на 14% относительно предыдущего месяца - до рекордных $140,5 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель составлял $123,2 млрд, а не $122,7 млрд, как было объявлено ранее. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения дефицита на 11,7% с объявленного ранее февральского уровня. При этом импорт вырос на 4,4% и также достиг исторического максимума ($419 млрд).

Вместе с тем фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренный рост (+0,62%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США в середине недели.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов 7 мая также доминируют игроки на повышение. Фондовые индексы Японии, Южной Кореи, Австралии, Китая и Гонконга растут на 0,1-0,5%.

На нефтяном рынке в среду утром тоже преобладают позитивные настроения. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $62,6 за баррель, что на 0,73% выше уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дорожают на 0,85% - до $59,59 за баррель.