Поиск

Новак 14 мая рассмотрит ситуацию на рынке нефтепродуктов с НК, включая налоговую нагрузку

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак 14 мая проведет совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, а также проанализирует налоговую нагрузку на компании в связи с увеличением акцизов на топливо, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В числе вопросов будут ранее обсуждаемые - о работе запрета на экспорт бензинов (для непроизводителей), о поставках топлива сельхозпроизводителям, о поставках нефтепродуктов на внутренний рынок и продаже на биржевых торгах, о приоритезации поставок топлива по железной дороге и другие.

Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ в среду проведет встречу с главой Чечни

Президент РФ в среду проведет встречу с главой Чечни

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на митинге памяти в Херсонской области

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после временных ограничений

ФСБ насчитала на территории Украины от 120 до 150 мошеннических колл-центров

ФСБ насчитала на территории Украины от 120 до 150 мошеннических колл-центров

Работа аэропорта Кирова временно ограничена

Ограничения сняты в Шереметьево и Внуково

Ограничения сняты в Шереметьево и Внуково

Уничтожено еще два украинских БПЛА, летевших на Москву

Отражена атака семи беспилотников, летевших на столицу

Временные ограничения введены в Шереметьево

Временные ограничения введены в Шереметьево

Верховный суд США разрешил ввести запрет на службу трансгендеров в армии

Верховный суд США разрешил ввести запрет на службу трансгендеров в армии
Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана35 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне146 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов207 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });