Новак 14 мая рассмотрит ситуацию на рынке нефтепродуктов с НК, включая налоговую нагрузку

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак 14 мая проведет совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, а также проанализирует налоговую нагрузку на компании в связи с увеличением акцизов на топливо, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В числе вопросов будут ранее обсуждаемые - о работе запрета на экспорт бензинов (для непроизводителей), о поставках топлива сельхозпроизводителям, о поставках нефтепродуктов на внутренний рынок и продаже на биржевых торгах, о приоритезации поставок топлива по железной дороге и другие.