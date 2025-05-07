Любимова отметила выход сотрудничества с Китаем в сфере культуры на новый уровень

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российско-китайское сотрудничество в сфере культуры выходит на принципиально новый уровень, в том числе и в сфере кинематографии, особое внимание в котором уделяется сохранению памяти о героическом прошлом народов двух стран, заявила министр культуры Ольга Любимова.

"Важно отметить, что празднование 80-летия Великой Победы совпало с проведением Годов культуры России - Китая (...) И мы видим беспрецедентный рост взаимных обменов. Российско-китайское сотрудничество в сфере культуры и, в частности, кинематографии, выходит на принципиально новый уровень, становясь яркой страницей истории двусторонних отношений", - сказала она на открытии форума "Светоч мира и новые исторические рубежи".

Она отметила, что сохранение памяти о героическом прошлом народов России и Китая является центральной темой диалога кинематографистов двух стран.

Министр сообщила, что на сегодняшний день состоялись две расширенные встречи продюсеров, кинопроизводителей и деятелей киносферы в Пекине и в Москве, на которых были представлены предложения по проектам, посвященным совместной истории.

"В соответствии с договоренностями лидеров России и Китая подготовлен двусторонний план действий в области кинопроизводства", - добавила министр.

В рамках форума также состоялась презентация телепроекта "Любимые крылатые фразы Си Цзиньпина".