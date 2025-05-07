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Акваторию Волги закроют 9 мая в Тверской области

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Тверской области в период празднования 80-й годовщины Великой Победы будет установлен ряд ограничений для обеспечения безопасности, сообщил в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Игорь Руденя.

"Обращаемся к владельцам лодок и катеров - будет закрыта вся акватория Волги и Тверцы", - сказал Руденя.

Губернатор сообщил, что шествие "Бессмертного полка" пройдёт в очном режиме. Наряду с портретами фронтовиков участники пронесут в колоннах портреты участников СВО, ветеранов боевых действий в Афганистане, Чеченской республике и других горячих точках.

В Твери шествие начнется в 13.00 от стелы "Город воинской славы". На месте будут работать волонтеы. В целях безопасности вся прилегающая территория по маршруту шествия будет оцеплена.

В Ржеве шествие начнется в 15.00 и пройдёт от площади Революции до Советской площади. Там будут приняты аналогичные меры безопасности, как и в Твери.

Начиная с сегодняшнего дня по 10 мая в Тверской области будет ограничен доступ к мобильному интернету, отметил губернатор. При этом звонки доступны абонентам, за исключением мест массового скопления людей и территорий критически важных объектов.

Кроме того, в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих территориях будет полностью перекрыто движение транспорта, запрещена парковка. Для обеспечения безопасности во время торжеств будут задействованы все спецслужбы.

День Победы в 21 муниципалитете завершится праздничными салютами. Однако, как напомнили в пресс-службе правительства Тверской области, на самостоятельный запуск пиротехнических изделий по-прежнему действует запрет до 20 октября 2025 года включительно.

Тверская область 9 мая Волга
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