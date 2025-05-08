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Вступило в силу перемирие в дни 80-летней годовщины Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Перемирие в конфликте на Украине, объявленное по решению президента РФ Владимира Путина, вступило в силу.

В сообщении на сайте Кремля ранее отмечалось, что перемирие объявляется "из гуманитарных соображений".

"С нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорилось в сообщении.

Согласно документу, "Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру".

"В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ. Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами", - подчеркивалось в сообщении.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов подтвердил, что инициатива российской стороны о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы остается в силе.

При этом в преддверие праздничных дней пресс-секретарь Песков еще раз напомнил о российской позиции.

"Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям, нашим объектам, то сразу же будет даваться адекватный ответ", - сказал Песков.

Одновременно он подчеркнул, что в Кремле всё ещё не слышали ни одного заявления о готовности Киева присоединиться к перемирию.

"К сожалению, мы до сих пор не слышали из Киева от представителей режима, главы режима ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к праздничному перемирию", - заявил представитель Кремля.

Песков отметил при этом, что "киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, свою позицию, которая ориентирована на продолжение войны".

Представитель Кремля коснулся вопроса активизации украинских вооруженных сил с применением БПЛА против населенных пунктов в глубине России, в том числе, в столичном регионе.

"Киевский режим продолжает свои попытки нанесения ударов по объектам мирной гражданской инфраструктуры. Слава богу, создана эффективная система противодронной обороны, противовоздушной обороны, и здесь наши военные делают славную работу", - отметил Песков.

Владимир Путин Украина СВО перемирие
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