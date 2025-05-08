Путин направил поздравления лидерам стран по случаю 80-й годовщины Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Президент Российской Федерации подчеркнул, что в наших странах свято чтут память о славных подвигах и великих жертвах отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с нацистскими захватчиками и самоотверженно трудились в тылу", - говорится в сообщении.

"Наш священный долг - бережно хранить заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками", - отметил Путин.

"В поздравительных посланиях лидерам и гражданам зарубежных государств президент РФ передал сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни", - говорится в сообщении пресс-службы.

В обращениях к народам Грузии и Молдавии Путин призвал сохранить завещанные нам добрые традиции дружбы и взаимопомощи, не позволить предать забвению общее историческое наследие и посеять рознь между дружественными народами, добавили в пресс-службе.