РФПИ, МГИМО и Университет Цинхуа договорились о партнерстве

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), МГИМО и Университет Цинхуа объявили о партнерстве для совместной реализации образовательных проектов и исследовательских программ, а также развития российско-китайского сотрудничества в сфере науки и образования.

Соответствующее соглашение подписали в четверг генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и секретарь партийного комитета Университета Цинхуа Цю Юн в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Цель партнерства - организация совместных образовательных инициатив и реализация научно-исследовательских проектов по приоритетным направлениям российско-китайского сотрудничества, сообщил фонд. РФПИ будет содействовать реализации проектов профессионального развития и стажировок, а также софинансировать приоритетные исследовательские проекты.

Соглашение также направлено на интеграцию академических результатов с актуальными потребностями рынков России и Китая, содействие коммерциализации разработок и созданию совместных деловых инициатив, отмечается в сообщении.

Объединение образовательной и финансовой экспертизы позволит добиться значимых результатов для дальнейшего укрепления отношений между Россией и Китаем, сказал Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.