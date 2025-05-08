Путин заявил, что РФ с удовольствием примет участие в саммите ШОС в КНР в сентябре

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия с удовольствием примет участие в саммите ШОС в сентябре, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг.

"Россия поддерживает приоритеты китайского председательства в ШОС, и мы с удовольствием будем участвовать в саммите этой организации в Тяньцзине в сентябре текущего года", - сказал он журналистам по итогам российско-китайских переговоров.

По его словам, Россия и Китай будут и далее тесно координировать свои позиции и в других многосторонних форматах, таких как Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, Группа двадцати, ВТО, МВФ и Всемирный банк.

"Продолжим усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭс и китайской инициативы "Один пояс - один путь" с перспективой формирования большого евразийского партнёрства", - отметил Путин.