Ушаков сообщил, что приглашение Путину посетить с визитом Индию остается в силе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Приглашение посетить Индию с визитом в адрес президента РФ Владимира Путина остается в силе, но сроки пока не согласованы, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Приглашение получено. Когда согласуем сроки, визит начнет прорабатываться", - сказал он журналистам.

Так Ушаков ответил на вопрос, остаются ли в силе планы посетить Индию с визитом с учетом обострения ситуации в регионе.