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Начальник "Горно-Алтайавтодор" арестован в Республике Алтай по делу о взятках

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Горно-Алтайский городской суд в Республике Алтай отправил под арест начальника республиканского управления "Горно-Алтайавтодор" по делу о взятках и превышении полномочий, сообщает Следственное управление СКР по региону.

Начальник "Горно-Алтайавтодора" обвиняется в совершении должностных преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

По версии следствия, обвиняемый получил взятку от представителя дорожной организации, являвшейся подрядчиком "Горно-Алтайавтодора", за подписание документов о выполнении работ, которые на самом деле выполнены не были. Также он совершал и другие незаконные действия в интересах организации-подрядчика.

Преступление было выявлено во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Алтай.

СКР Горно-Алтайавтодор Республика Алтай
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