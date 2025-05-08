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Мишустин сообщил, что РФ и Вьетнам прорабатывают новые совместные проекты

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия готова развивать торгово-экономическое взаимодействие с Вьетнамом, Москва и Ханой прорабатывают новые совместные проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

Премьер России отметил, что То Лам наряду с участием в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным.

"Хотел бы заверить, что правительство России обеспечит оперативное выполнение решений, которые будут приняты на высшем уровне", - сказал Мишустин.

"Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. Приоритетное внимание уделяем наращиванию торгово-экономического сотрудничества, увеличению взаимного товарооборота. Прорабатываются новые совместные проекты в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, высоких технологиях, в цифре", - добавил он.

Мишустин отметил, что Вьетнам является важным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и напомнил, что Москва и Ханой в этом году отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Россия дорожит гуманитарными связями с Вьетнамом, сказал российский премьер, добавив, что все больше российских туристов посещают Вьетнам.

По словам Мишустина, годовщина Победы - это знаменательная дата для России и Вьетнама, которые хранят историческую память. Для Вьетнама, отметил премьер РФ, одним из главных итогов стало провозглашение независимости Вьетнама в сентябре 1945 года.

То Лам, в свою очередь, заявил, что Вьетнам выступает за укрепление Россией роли в мировой архитектуре, хочет открыть новую эпоху отношений с РФ.

"Вьетнам выступает за то, чтобы Россия стабильно развивалась и укрепила свою роль в мировой архитектуре. Мой визит в Россию сегодня нацелен на то, чтобы подтвердить наше большое внимание всеобъемлющему стратегическому партнерства. Мы помним хорошее прошлое и хотим нацелиться на сотрудничество между нашими странами, стремясь к новой эпохе и процветанию наших стран", - сказал вьетнамский политик.

По его словам, визит президента Путина во Вьетнам в 2024 году и премьер-министра Мишустина в начале 2025 года, как и визиты вьетнамских официальных лиц в Россию, внесли большой вклад в активизацию сотрудничества и реализацию проектов двух стран.

Также То Лам поблагодарил российскую сторону за высокую оценку отношений с Вьетнамом, добавив, что Ханой следит за развитием России.

Вьетнам Михаил Мишустин То Лам
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