Президент Абхазии прибыл в Москву

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба главы республики.

"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, главным из которых станет Парад на Красной Площади", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 мая планируется встреча Гунбы с Путиным, на которой будет "обсуждаться широкий круг вопросов российского-абхазского сотрудничества".