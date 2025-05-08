Кабмин РФ одобрил проекты соглашений с рядом стран Африки о создании межправкомиссий

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал ряд распоряжений о подписании соглашений по созданию межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с рядом африканских стран.

Соответствующие документы опубликованы в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, согласно информации на портале, распоряжения касаются подписания соглашений по созданию соответствующих комиссий с правительствами Центральноафриканской Республики, Буркина-Фасо, Республики Нигер, Тоголезской Республики и Республики Мали.