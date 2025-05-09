Очень сильные дожди пройдут в Приморье

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Cильный дождь прогнозируется 10 и 11 мая в Приморском крае, осадки могут привести к проблемам на реках, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На Дальнем Востоке в конце праздничного периода, 10-11 мая, в связи с прохождением циклона в Приморском крае прогнозируются сильные и очень сильные дожди. Это может привести к проблемам на реках, потому что до этого в Приморском крае были сильные дожди, за 2-3 дня выпадало до 70 мм осадков", - сказал Вильфанд.

Он напомнил, что реки в Приморском крае из-за дождей переполнялись, сейчас может возникнуть аналогичная ситуация.