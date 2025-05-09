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Белоусов подписал приказ о проведении праздничных салютов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Праздничный салют в честь 80-летней годовщины со дня Победы состоится вечером в столице и других городах-героях, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

Согласно приказу министра обороны РФ Андрея Белоусова, 9 мая в 22:00 по местному времени праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных сил РФ состоятся "в городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии".

Будут произведены тридцать залпов артиллерийских орудий и "пуски фейерверочных изделий салютных установок", отмечается в документе.

Андрей Белоусов Минобороны РФ
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