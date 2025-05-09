Поиск

Мишустин заявил, что подвиг фронтовиков передается из поколения в поколение

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

"Все эти десятилетия память о мужестве нашего народа, сокрушившего фашизм, отстоявшего свободу и независимость Родины, объединяет всех нас. Мы склоняем головы перед солдатами, завоевавшими свободу в 1945-м, отдаем дань уважения самоотверженности тех, кто трудился в тылу. Бессмертный подвиг фронтовиков живет в наших сердцах, передается из поколения в поколение", - заявил он.

Поздравление премьера опубликовано в телеграм-канале правительства.

"9 мая с чувством огромной благодарности мы чествуем ветеранов, чья стойкость, беззаветная преданность Отчизне являются для нас примером. Гордимся и подлинным героизмом, который сегодня проявляют наши защитники в ходе специальной военной операции", - добавил Мишустин.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ заявило, что российская армия соблюдает режим прекращения огня

Nord Stream 2 AG заключила мировое соглашение с кредиторами

Белоусов подписал приказ о проведении праздничных салютов

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Новак отметил подвижки по "Силе Сибири 2"

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Президент РФ заявил, что страна высоко ценит вклад солдат союзнических армий в победу

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Путин заявил, что Россия всегда будет борцом с нацизмом

Путин заявил, что Россия всегда будет борцом с нацизмом
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

В Москве начался парад в честь 80-летия Победы

В Москве начался парад в честь 80-летия Победы

Рябков заявил, что встреча РФ и США по восстановлению работы посольств планируется

Рябков заявил, что встреча РФ и США по восстановлению работы посольств планируется
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Очный "Бессмертный полк" возвращается в Сибирь, салюты пройдут не везде

Очный "Бессмертный полк" возвращается в Сибирь, салюты пройдут не везде
Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана50 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне172 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6338 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов208 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });