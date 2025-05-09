Мишустин заявил, что подвиг фронтовиков передается из поколения в поколение

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

"Все эти десятилетия память о мужестве нашего народа, сокрушившего фашизм, отстоявшего свободу и независимость Родины, объединяет всех нас. Мы склоняем головы перед солдатами, завоевавшими свободу в 1945-м, отдаем дань уважения самоотверженности тех, кто трудился в тылу. Бессмертный подвиг фронтовиков живет в наших сердцах, передается из поколения в поколение", - заявил он.

Поздравление премьера опубликовано в телеграм-канале правительства.

"9 мая с чувством огромной благодарности мы чествуем ветеранов, чья стойкость, беззаветная преданность Отчизне являются для нас примером. Гордимся и подлинным героизмом, который сегодня проявляют наши защитники в ходе специальной военной операции", - добавил Мишустин.