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Служебные собаки Росгвардии стали участниками парада в Перми

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Курсанты-кинологи Росгвардии вместе со служебными собаками ведомства в составе парадного расчета Пермского военного института войск национальной гвардии приняли участие в торжественном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"В расчет кинологической коробки вошли 35 служебных собак – немецкие и бельгийские овчарки. Плановая подготовка к параду началась еще в марте.

За два месяца строевой подготовки военнослужащие вместе со своими служебные собаки прошагали более 100 км", - сообщили в Росгвардии в пятницу.

Для участия в параде собак отбирали в рамках конкурса, который прошли только лучшие из них. Часть собак, сообщили в ведомстве, участвовали в специальной военной операции и выполняли служебно-боевые задачи в составе подразделений специального назначения войск национальной гвардии, другие неоднократно принимали участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности во время массовых мероприятий, а также успели отметиться на международных и всероссийских состязаниях по кинологическому спорту.

В Росгвардии напомнили, что в историческом Параде Победы, который состоялся 24 июля 1945 года в Москве за сводными полками фронтов, суворовцами и нахимовцами по Красной площади шли собаки со своими проводниками.

Росгвардия
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