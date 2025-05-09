Российские военные за неделю сбили 1615 украинских дронов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю сбили 1615 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 32 управляемые авиационные бомбы JDAM, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, девять управляемых ракет большой дальности "Нептун", а также 1615 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

"Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 23 безэкипажных катера", - сказали военные.