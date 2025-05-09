Военные сообщили о шести групповых ударах по целям на Украине до начала перемирия

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - До начала действия перемирия, с 3 по 8 мая нанесены шесть групповых ударов по военным аэродромам Украины, складам боеприпасов, местам хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"До начала действия перемирия с 3 по 8 мая Вооруженными силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места хранения и пункты управления безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что также поражались пункты временной дислокации украинских подразделений.