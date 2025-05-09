Минобороны РФ сообщило о четырех попытках ВСУ прорваться в Курскую и Белгородскую области

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Украинская армия не прекратила боевые действия и предприняла четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск", - сказано в сообщении министерства.

"Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, также ВСУ предприняли 15 атак и одну разведку боем в ЛНР и ДНР.