Поиск

РФПИ рассматривает сотрудничество с партнерами из Бразилии для развития инфраструктуры

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможности инвестиционного сотрудничества с бразильскими компаниями и отраслевыми организациями в области строительства и развития инфраструктуры на территории обеих стран для обмена технологиями, совместной проработки инновационных решений и привлечения долгосрочных инвестиций, сообщил фонд.

РФПИ напомнил, что в рамках форума БРИКС, прошедшего в 2024 году под председательством РФ, фонд предложил ряд инициатив, направленных на углубление сотрудничества между странами объединения, в том числе, Бразилией, и развитие взаимовыгодных инвестиционных проектов. Среди них - создание совместной инвестиционной платформы БРИКС для финансирования высоких технологий и формирование Альянса БРИКС в области искусственного интеллекта.

Бразилия, как одна из крупнейших экономик Латинской Америки, рассматривается в качестве стратегического партнера для реализации различных инициатив, в частности, в области инфраструктурных и медицинских проектов, промышленности, здравоохранения, развития искусственного интеллекта и в других перспективных отраслях, отмечается в сообщении.

"РФПИ оказывает содействие ведущим российским высокотехнологичным компаниям по выходу на бразильский рынок, взаимодействует с министерством шахт и энергетики Бразилии в рамках обсуждения проектов в области энергетики и добычи полезных ископаемых", - сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

В своем телеграм-канале Дмитриев также отметил, что около 25% всех импортируемых удобрений Бразилия получает именно из России. "Сотрудничество в этой сфере мы готовы углублять как по части расширения торговых поставок, так и в рамках проектов по совместному производству на местных территории", - написал он.

РФПИ Бразилия БРИКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Песков назвал актом героизма приезд президента Сербии и премьера Словакии в Москву

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Песков сообщил о беседе Путина с военными КНДР, освобождавшими Курскую область

Песков сообщил о беседе Путина с военными КНДР, освобождавшими Курскую область
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы через своих помощников

Два человека ранены при атаке дрона по зданию правительства Белгородской области

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Путин поблагодарил глав иностранных государств за решение посетить Москву 9 мая

Москва рассчитывает на развитие диалога с Ватиканом на основе равноправия и уважения

Москва рассчитывает на развитие диалога с Ватиканом на основе равноправия и уважения
Военная операция на Украине

Россия зафиксировала более 5 тысяч нарушений Украиной режима прекращения огня

Военная операция на Украине

Военные сообщили о шести групповых ударах по целям на Украине до начала перемирия

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что российская армия соблюдает режим прекращения огня

Nord Stream 2 AG заключила мировое соглашение с кредиторами

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне179 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6344 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });