РФПИ рассматривает сотрудничество с партнерами из Бразилии для развития инфраструктуры

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможности инвестиционного сотрудничества с бразильскими компаниями и отраслевыми организациями в области строительства и развития инфраструктуры на территории обеих стран для обмена технологиями, совместной проработки инновационных решений и привлечения долгосрочных инвестиций, сообщил фонд.

РФПИ напомнил, что в рамках форума БРИКС, прошедшего в 2024 году под председательством РФ, фонд предложил ряд инициатив, направленных на углубление сотрудничества между странами объединения, в том числе, Бразилией, и развитие взаимовыгодных инвестиционных проектов. Среди них - создание совместной инвестиционной платформы БРИКС для финансирования высоких технологий и формирование Альянса БРИКС в области искусственного интеллекта.

Бразилия, как одна из крупнейших экономик Латинской Америки, рассматривается в качестве стратегического партнера для реализации различных инициатив, в частности, в области инфраструктурных и медицинских проектов, промышленности, здравоохранения, развития искусственного интеллекта и в других перспективных отраслях, отмечается в сообщении.

"РФПИ оказывает содействие ведущим российским высокотехнологичным компаниям по выходу на бразильский рынок, взаимодействует с министерством шахт и энергетики Бразилии в рамках обсуждения проектов в области энергетики и добычи полезных ископаемых", - сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

В своем телеграм-канале Дмитриев также отметил, что около 25% всех импортируемых удобрений Бразилия получает именно из России. "Сотрудничество в этой сфере мы готовы углублять как по части расширения торговых поставок, так и в рамках проектов по совместному производству на местных территории", - написал он.