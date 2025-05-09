Путин отметил, что РФ и Египет координируют подходы по актуальным международным вопросам

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что рад возможности обсудить со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию на Ближнем Востоке, а также двустороннее сотрудничество.

"Наши страны координируют подходы по актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Мы рады возможности обсудить с вами эти и многие другие актуальные проблемы и направления российско-египетского взаимодействия", - сказал он в начале встречи с президентом Египта.

Путин отметил многоплановый характер сотрудничества между двумя странами и назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке.