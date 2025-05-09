Все ограничения на автомобильное движение в Москве сняты

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Департамент транспорта столицы сообщил о снятии всех ограничений на движение автотранспорта в городе.

"Временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении департамента в его телеграм-канале.

Ранее сообщалось о временном перекрытии с 17:00 движения в Шоссейном проезде, Проектируемом проезде № 3502, на Волгоградском проспекте от Третьего кольца до МКАД и на внутренней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Минского шоссе.