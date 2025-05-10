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Самолет из Минвод в Анталью вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Самолет Boeing-752 авиакомпании Azur Air, следовавший из Минеральных Вод в Анталью (Турция), вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в субботу.

"По предварительным данным, вчера около 21 часа по московскому времени в ходе выполнения рейса по маршруту Минеральные Воды - Анталья (Турция) воздушное судно Боинг-752 авиакомпании "Азур Эйр" осуществило возврат в международный аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова по причине технической неисправности одного из двигателей", - говорится в сообщении.

По информации надзорного ведомства, на борту находилось свыше 230 пассажиров, из них 41 ребенок.

"В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов. Для выполнения рейса выделен резервный борт, вылет запланирован на 7 часов 40 минут по московскому времени", - добавили в прокуратуре.

Красноярская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов, контролирует соблюдение прав пассажиров.

Анталья Минеральные Воды Azur Air Boeing
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