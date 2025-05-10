Военные заявили об отражении за сутки десяти украинских атак в зоне СВО

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Центр", "Запад" и "Южная" отразили за сутки десять атак вооруженных сил Украины в зоне спецоперации, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Центр" отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Котляровка, Новосергеевка и Алексеевка (ДНР)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили: более 130 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Запад" отразили украинскую атаку в районе населенного пункта Липовое (ДНР), "Южная" группировка отразила одну атаку в районе населенного пункта Валентиновка (ДНР), сказали в Минобороны РФ.

Военные заявили, что подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад теробороны, не соблюдавших режим временного прекращения огня, в районах населенных пунктов Бессаловка и Павловка Сумской области.

По информации военного ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинской армии за сутки составили: до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, реактивная система залпового огня, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

В Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ в зоне действий "Южной" группировки войск составили: свыше 110 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

"Потери ВСУ (в зоне ответственности группировки "Север" - ИФ) составили до 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", - сказали в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, нарушавших режим прекращения огня, в районах населенных пунктов Богатырь, Зеленое Поле и Новополь (ДНР)", - заявили в Минобороны РФ.

По данным военных, потери украинской армии за сутки составили: до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, не соблюдавшим режим прекращения огня, в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области и Понятовка Херсонской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что потери армии Украины составили: более 20 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Российские военные в течение суток уничтожили 86 украинских беспилотников и управляемую авиационную бомбу JDAM, заявили в Минобороны РФ.