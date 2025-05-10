Глава "Росатома" анонсировал переговоры с Рафаэлем Гросси в первой половине июня

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Крупномасштабные переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси планируются на первую половину июня, сообщил "Интерфаксу" в субботу глава "Росатома" Алексей Лихачёв.

"Гросси ждем. Мы планируем с ним сначала обменяться телефонными контактами, буквально сразу после праздников, и будем готовиться к крупномасштабным переговорам в первой половине июня", - сказал он.

Лихачёв отметил, что "возникло много вопросов и ситуация меняется, поэтому необходимо провести официальную межведомственную консультацию".