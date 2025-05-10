В Москве заявили о высокой оценке позиции Ханоя по украинскому вопросу

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Россия высоко оценивает позицию Вьетнама по украинской проблематике, говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства на новом этапе.

"Россия высоко оценивает равноудаленную и объективную позицию Вьетнама по проблематике Украины, в соответствии с которой споры и разногласия необходимо урегулировать исключительно мирными средствами на основе международного права и принципов Устава ООН во всей их совокупности, полноте и взаимосвязи, а также с учетом законных интересов вовлеченных сторон на благо мира, стабильности и развития в регионе и мире", - говорится в документе, подписанном по итогам российско-вьетнамских переговоров на высшем уровне.

В документе отмечается, что РФ "приветствует готовность Вьетнама подключиться к международным усилиям с участием всех вовлеченных сторон в целях поиска мирного устойчивого решения украинского кризиса".