Поиск

Министр обороны РФ обсудил с нигерийским военачальником вопросы сотрудничества

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с начальником Главного штаба Вооруженных сил Нигерии Кристофером Гвабином Мусой, сообщает Минобороны РФ.

"Мы рассматриваем Нигерию как перспективного партнера на африканском континенте", - заявил Белоусов.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Россия поддерживает стремление нигерийских властей к укреплению национальных вооруженных сил для защиты суверенитета страны и безопасности в регионе.

"Позитивно оцениваем ваш настрой на плодотворное сотрудничество с нашей страной в военной и военно-технической сферах", - добавил министр обороны РФ.

В свою очередь нигерийский военачальник заявил, что Нигерия дорожит дружбой с Россией, высоко ценит помощь, которая является зачастую критически важной для многих стран.

"С нетерпением ждем этих обсуждений. Вы не просто что-то обещаете, вы обещаете и делаете. И каждый знает, что Россия работает во благо мира и стабильности. Во время переговоров нацелены обсудить с вами вопросы сотрудничества", - добавил он.

В ходе переговоров стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.

Андрей Белоусов Минобороны РФ Нигерия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 10 мая

Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном перемирии на Украине

Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном перемирии на Украине
Обострение палестино-израильского конфликта

Президент РФ заявил об усугублении гуманитарной катастрофы в Газе

Президент РФ заявил об усугублении гуманитарной катастрофы в Газе

Путин проводит встречу с Аббасом

Военная операция на Украине

В Кремле заявили, что у РФ нет каналов для диалога с Макроном по перемирию

РФ и Вьетнам будут продвигать новые нефтегазовые проекты

Разлив мазута в Керченском проливе

Попова обусловила открытие пляжей Анапы скоростью их очистки

Попова обусловила открытие пляжей Анапы скоростью их очистки

Дмитриев назвал основные направления сотрудничества со странами-партнерами

Путин подтвердил планы Москвы сотрудничать с Ханоем в сфере обороны и безопасности

Минэкономразвития подготовило проект соглашения о групповом безвизе с Вьетнамом

Минэкономразвития подготовило проект соглашения о групповом безвизе с Вьетнамом
Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана61 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне186 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6351 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });