Путин заверил, что Москва настроена на серьезные переговоры с Киевом

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, чтобы выйти на долгосрочный мир, заявил в воскресенье президент России Владимир Путин.

"Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу", - сказал он.

"Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном перемирии", - подчеркнул Путин.