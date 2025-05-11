Путин заверил, что Москва настроена на серьезные переговоры с Киевом
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, чтобы выйти на долгосрочный мир, заявил в воскресенье президент России Владимир Путин.
"Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу", - сказал он.
"Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном перемирии", - подчеркнул Путин.