Минобороны РФ сообщило, что группировки "Запад" и "Центр" улучшили положение

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, группировка "Центр" улучшила тактическое положение, нанесены удары по ВСУ в зоне ответственности других группировок войск, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Редкодуб (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери украинской армии за сутки составили до 190 военнослужащих, бронетранспортер М113, боевая бронированная машина, шесть пикапов, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы "Квертус".

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 11 бригад ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР.

"Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и два артиллерийских орудия", - сказали в ведомстве.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, четырех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Павловка, Бессаловка, Волфино и Белополье Сумской области", - заявили военные.

По информации военного ведомства, потери ВСУ за сутки составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция обнаружения воздушных целей.

"Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Шевченко, Богатырь, Толстой, Карла Маркса (ДНР) и Темировка Запорожской области", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что потери армии Украины составили свыше 150 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и автомобиль.

"Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Приволье, Дылеевка, Иванополье, Клебан-Бык, Бересток, Плещеевка и Константиновка (ДНР)", - сказали военные.

В Минобороны РФ сообщили, что за сутки потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили свыше 80 военнослужащих, четыре автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 50 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии", - заявили военные.

Российские военные в течение суток сбили 143 дрона ВСУ, восемь - вне зоны проведения специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ. Также средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM, говорится в сообщении.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск поражены цех ремонта самолетов, склад безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 80 районах.