Три человека погибли в ДТП на Алтае

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Автомобиль Toyota в воскресенье столкнулся с КАМАЗом на трассе в Алтайском крае, три человека погибли, еще трое пострадали, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По предварительным данным, около 12:50 на 30-м километре автодороги "Павловск-Камень-на-Оби - граница с Новосибирской областью" в Шелаболихинском районе водитель Toyota выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с встречным КАМАЗом.

В результате ДТП на месте погибли три человека - водитель и двое пассажиров. Еще три пассажира Toyota получили ранения.

По факту аварии назначено проведение проверки.