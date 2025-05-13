Более 20 тыс. жителей Татарстана 6 часов оставались без света из-за аварийного отключения ЛЭП

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Аварийное отключение двух высоковольтных линий электропередачи утром 13 мая оставило без электроснабжения жителей в 17 населенных пунктах в Татарстане, сообщила пресс-служба татарстанской "Сетевой компании".

По данным компании, в 3:15 отключились две воздушные высоковольтные линии электропередачи с Казанской ТЭЦ-3, что привело к обесточиванию высоковольтных подстанций "Осиново", "Тура" и "Площадка Z". В результате без электроэнергии остались 17 населенных пунктов, две школы, четыре детских сада и три котельные. Общее количество отключенных потребителей превысило 20 тыс. человек.

В 9:56 восстановительные работы были завершены, подача электричества потребителям восстановлена.

Подача электроэнергии с Казанской ТЭЦ-3 на ПАО "Казаньоргсинтез" не прерывалась, уточнили "Интерфаксу" в сетевой компании.

Казанская ТЭЦ-3 входит в АО "ТГК-16" татарстанской группы "ТАИФ".