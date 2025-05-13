Поиск

Более 20 тыс. жителей Татарстана 6 часов оставались без света из-за аварийного отключения ЛЭП

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Аварийное отключение двух высоковольтных линий электропередачи утром 13 мая оставило без электроснабжения жителей в 17 населенных пунктах в Татарстане, сообщила пресс-служба татарстанской "Сетевой компании".

По данным компании, в 3:15 отключились две воздушные высоковольтные линии электропередачи с Казанской ТЭЦ-3, что привело к обесточиванию высоковольтных подстанций "Осиново", "Тура" и "Площадка Z". В результате без электроэнергии остались 17 населенных пунктов, две школы, четыре детских сада и три котельные. Общее количество отключенных потребителей превысило 20 тыс. человек.

В 9:56 восстановительные работы были завершены, подача электричества потребителям восстановлена.

Подача электроэнергии с Казанской ТЭЦ-3 на ПАО "Казаньоргсинтез" не прерывалась, уточнили "Интерфаксу" в сетевой компании.

Казанская ТЭЦ-3 входит в АО "ТГК-16" татарстанской группы "ТАИФ".

Татарстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывший глава Межпромбанка Сергей Пугачев заочно приговорен к 14 годам колонии

Бывший глава Межпромбанка Сергей Пугачев заочно приговорен к 14 годам колонии

"Аэрофлот" подключен к импортозамещенной российской системе авиасвязи ACARS

Холодная погода на смену жаре пришла в регионы Сибири и Дальнего Востока

Холодная погода на смену жаре пришла в регионы Сибири и Дальнего Востока

Володин предложил начать регулировать сферу самокатов с эксперимента в Москве

Володин предложил начать регулировать сферу самокатов с эксперимента в Москве

Что произошло за день: понедельник, 12 мая

"Совсем не майскую погоду" прогнозируют в регионах центра европейской части РФ в ближайшие дни

"Совсем не майскую погоду" прогнозируют в регионах центра европейской части РФ в ближайшие дни

Госдума 14 мая рассмотрит законопроект о регулировании объемов платного обучения в вузах

Законопроект о локализации такси доработали с учетом мнения отрасли и автопроизводителей

Умершие знаменитости

Умерла Нина Гребешкова

Умерла Нина Гребешкова

ЦБ в апреле указал на длительность жесткой ДКП, чтобы не создавать избыточных ожиданий

Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана69 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости385 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6360 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });