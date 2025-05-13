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Черновую рукопись Бабеля и первую книгу Булгакова выставят на торги

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Авторскую черновую рукопись сценария Исаака Бабеля "Китайская мельница (Пробная мобилизация)", последнюю книгу, вышедшую при жизни Николая Гоголя, и первую книгу Михаила Булгакова выставят на торги аукциона "Литфонд", сообщили "Интерфаксу" в аукционном доме.

"Аукционный дом "Литфонд" выставит на торги редкие книги, автографы, исторические бумаги, фотографии, открытки и плакаты. Самый дорогой лот аукциона - рукописный киносценарий Исаака Бабеля "Китайская мельница (Пробная мобилизация)", написанный во второй половине 1920-х годов по мотивам одноименного фельетона в "Комсомольской правде", - сообщили в пресс-службе аукционного дома.

В "Литфонде" уточнили, что авторская черновая рукопись обладает коллекционной, литературной и культурной ценностью музейного уровня. На аукцион она передана из домашнего архива сына Бабеля - художника Михаила Иванова. Черновая рукопись содержит многочисленные правки, включая дополнения и разночтения по сравнению с опубликованным текстом. Рукопись выставлена на торги за 5 млн рублей.

Кроме того, на торгах за 250 тыс. рублей будет представлена последняя книга, вышедшая при жизни Николая Гоголя, - "Выбранные места из переписки с друзьями".

Десятитомное собрание сочинений Антона Чехова, выпущенное в период с 1899 по 1901 годы и подготовленное к печати самим автором, будет представлено на аукционе за 100 тыс. рублей.

Как отметили в аукционном доме, поскольку издатель с самого начала задумал продавать чеховское собрание не только комплектом, но и отдельными томами, на титульных листах не указывались ни название "Собрание сочинений", ни сведения о номере тома.

Среди лотов также представлена первая книга Михаила Булгакова "Дьяволиада. Рассказы", в которую вошли непосредственно повесть "Дьяволиада", вынесенная в название издания, а также "Роковые яйца"; "№ 13. Дом Эльпит-Рабкоммуна", "Китайская история" и "Похождения Чичикова". Издание в рамках аукциона можно приобрести за 32 тыс. рублей.

Литфонд Исаак Бабель Михаил Булгаков Николай Гоголь Антон Чехов
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