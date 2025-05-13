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Путин поручил создать в Москве патриотический театр

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству Москвы совместно с другими ведомствами создать театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности.

"Правительству Москвы совместно с Минкультуры России, Советом при президенте Российской Федерации по культуре и искусству и Общероссийской общественной организацией "Союз писателей России" создать на базе организации культуры Москвы театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности", - говорится в перечне поручений, сформулированных после заседания совета по культуре и искусству 25 марта 2025 года.

Ответственным за создание патриотического театра назначены мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский. Поручение должно быть исполнено до 30 ноября 2025 года.

Владимир Мединский Владимир Путин Минкультуры Ольга Любимова Сергей Собянин Москва
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