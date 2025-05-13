В России разработают федеральный проект развития музеев до 2030 года

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству и Союзу музеев России разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев России на период до 2030 года.

"Правительству РФ разработать совместно с Союзом музеев России и утвердить федеральный проект по развитию музеев России на период до 2030 года. Срок - 30 ноября 2025 года", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта 2025 года.

Перечень опубликован на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, который также возглавляет Союз музеев России.