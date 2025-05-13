Военные РФ сообщили, что российская армия взяла под контроль Миролюбовку в ДНР

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль село Миролюбовка в ДНР, сообщает министерство обороны РФ.

"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобождён населённый пункт Миролюбовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении, распространённом во вторник.

По данным Минобороны, нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Александрополь, Новоалександровка, Ульяновка, Новооленовка, Новая Полтавка, Петровское, Димитров, Красноармейск и Новосергеевка (ДНР).

В этих боях потери противника составили свыше 470 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и артиллерийское орудие, говорится в сводке.

Российские военные в течение суток сбили 74 украинских беспилотника, восемь авиабомб JDAM, заявили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск поражены цех сборки самоходных артиллерийских установок "Богдана", а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах.

Группировка войск "Восток" продвигается вглубь обороны вооруженных сил Украины, отметили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Воскресенка, Алексеевка, Богатырь, Комар и Вольное Поле Донецкой народной республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, за сутки ВСУ потеряли на этом участке более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.