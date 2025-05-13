В семи регионах РФ начались учения по ликвидации крупных ДТП на трассе М-4 "Дон"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Учения по ликвидации масштабных ДТП на всем протяжении федеральной трассы М-4 "Дон" начались в семи регионах России, старт им дал глава МЧС РФ Александр Куренков.

"В ходе учения необходимо обратить внимание на предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций, а самое главное - оценить слаженность работы всех реагирующих подразделений. Каждый сотрудник экстренных служб должен чётко знать порядок своих действий в случае нештатной ситуации. И сегодня нам необходимо это проверить и закрепить данные знания на практике", - сказал Куренков, открывая учения из Национального центра управления в кризисных ситуациях.

По задумке маневров, в семи регионах РФ, через которые проходит трасса "Дон", произошли масштабные ДТП. Столкнулись несколько автомобилей, автобус и автоцистерна. Пострадали до нескольких десятков человек, движение по одной из полос полностью перекрыто, образовались многокилометровые пробки.

В некоторых регионах были свои особенности: в Тульской области из автоцистерны произошла утечка аммиака, в Ростовской области - огонь с горящих автомобилей перешел в ландшафтный пожар. На места ДТП прибыли пожарные и спасатели для деблокирования пострадавших, тушения возгораний и смыва разлившегося топлива.

Медики оказывают помощь пострадавшим, пациентов в тяжелом состоянии отправляют в больницы вертолетами. Для организации реверсивного движения спасатели разбирают отбойники, сотрудники ГИБДД регулируют его. Застрявшим в пробке предлагают воду и еду. В случае необходимости организуют пункты временного размещения для водителей. Для информирования разворачивают экраны на автомобилях МЧС, людей оповещают через сервисы онлайн-карт и по радио. Также на месте ЧП начинают работу следователи. Всего в учениях принимают участие 765 человек 272 единицы техники.

"По завершении всех мероприятий территориальным органам МЧС России, принимающим участие в учениях, необходимо представить анализ действий сил и средств территориального подсистемы РСЧС в Национальный центр управления в кризисных ситуациях. (Последнему): обобщить, выработать пути решения проблемных вопросов и доложить о результатах учения", - добавил министр.